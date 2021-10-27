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Пропавшие в 80-х фонари с фасада "Подписных изданий" ищут в Петербурге
Сегодня, 8:36
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Пропавшие в 80-х фонари с фасада "Подписных изданий" ищут в Петербурге

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Сотрудники магазина надеются восстановить утраченные фонари и даже не исключают возможности обнаружения оригинальных кронштейнов.

Петербургский книжный магазин "Подписные издания" планирует вернуть на фасад исторические кованые кронштейны с фонарями, которые исчезли еще в 1980-х годах. Эти декоративные элементы, спроектированные архитектором Николаем Васильевым, служили дополнительным источником света, но их текущее местонахождение неизвестно.

Сотрудники магазина надеются восстановить утраченные фонари и даже не исключают возможности обнаружения оригинальных кронштейнов. Они обратились за помощью к жителям Петербурга, призывая поделиться любыми сведениями, старинными фото или чертежами. За ценную информацию обещают вознаграждение.

Магазин уже провел исследование совместно с архитекторами, используя архивные фотографии для создания чертежей утраченных элементов.

Ранее мы сообщили о том, что картины "Великого Карла" покажут в Русском музее.

Фото: Telegram / Подписные издания

Теги: подписные издания, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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