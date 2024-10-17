Обыскам в "Подписных изданиях" предшествовала жалоба на продажу запрещенных книг

Теперь организации грозит административная ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Правоохранители пришли с обысками в петербургский книжный магазин. Из "Подписных изданий" на Литейном проспекте изъяли несколько десятков книг экстремистского содержания, в том числе с пропагандой ЛГБТ*-идеологии. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Как отметили в агентстве, правоохранители пришли с проверкой в магазин после того, как им поступила информация о том, что в данном книжном продается литература, запрещенная к распространению на территории России.

Теперь организации грозит административная ответственность. За пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений административным кодексом предусматривается штраф для юридических лиц до 1 млн рублей, в случае пропаганды среди несовершеннолетних – до 2 млн рублей.

Магазин "Подписные издания" был основан в 1926 году. За этим годы магазин размещался: на Невском и Владимирском проспектах, Итальянской улице. С 1958 года книжный занимает помещения в здании на Литейном проспекте, 57. С 1990-х "Подписные издания" находятся в частной собственности.

*ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в России.

Фото: Piter.tv (архив)