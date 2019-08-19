Правительство Ленобласти приобретёт землю ТЦ "Мега Дыбенко"

Стратегически территории нужны региону для осуществления дальнейших работ по созданию развязки с Мурманским шоссе.

В 2024 году правительство Ленинградской области приобретёт в собственность земельные участки под закрывшимися торговыми площадями торгового центра "Мега Дыбенко". Такое заявление сделал губернатор 47-ого региона Александр Дрозденко в своём Telegram-канале.

Руководитель уточнил, что территории будут приобретены регионом по оценочной стоимости. По словам Дрозденко, такую возможность можно считать позитивным последствием ухода с отечественного рынка шведского владельца ТЦ.

Стратегически территории нужны властям Ленобласти для осуществления дальнейших работ по созданию развязки с Мурманским шоссе. Завершённым проект должен будет соединить автодорогу с будущим транспортно-пересадочным узлом "Кудрово", который, в свою очередь, включит в себя одноимённую станцию метро.

Договорённости о развитии проекта и передаче вложений на эти цели подтвердил вице-президент "Газпромбанка" Константин Цицин.

Ранее мы сообщили о том, что в 2025 году в 47-ом регионе заработают цифровые сервисы для повышения удобства пассажиров общественного транспорта.

Фото: пресс-служба комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области