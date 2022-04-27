Цифровые сервисы для пассажиров в Ленобласти внедрят в 2025 году

Специалисты ведут расчёты наполняемости автобусов и разрабатывают новую онлайн-платформу.

В 2025 году в 47-ом регионе заработают цифровые сервисы для повышения удобства пассажиров общественного транспорта. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в рамках открытого диалога на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве.

Так, специалисты ведут расчёты наполняемости автобусов. На основе данных будет создан сервис, который покажет, насколько заполнен транспорт, который приближается к остановке.

Также разрабатывается онлайн-платформа, которая в будущем сможет отследить точное время приближения автобусов к остановке при помощи смартфона.

Ранее мы сообщили о том, что в отдельные районы Ленобласти намерены запустить вертолёты-такси и "Ласточки".

Фото: Piter.TV