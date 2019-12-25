В отдельные районы Ленобласти намерены запустить вертолёты-такси и "Ласточки"

В Ленобласти намерены развивать малую авиацию в качестве способа пассажирских перевозок. Как уточнил губернатор региона Александр Дрозденко, на данный момент власти рассматривает вариант вертолётов-такси.
Руководитель отметил, что развитие малой авиации необходимо в связи с большими размерами Ленобласти, площадь которой сопоставима с Австрией или Венгрией. При этом самой большой трудностью выступает доступность воздушного транспорта: билет на вертолёт стоит от 5 тыс. рублей, поэтому жители региона предпочитают традиционные автобусы.
Кроме того, Дрозденко рассказал о развитии совместного проекта региона и РЖД по запуску в удалённые регионы поездов "Ласточка", а также скоростных трамвая и поезда в Мурино.
Ранее мы сообщили о том, что производство яиц в Ленобласти могут снизить на 2,5%.
Фото: Правительство Ленобласти
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