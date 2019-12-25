Производство яиц в Ленобласти могут снизить на 2,5%

Снижение будет плановым.

В 2023 году производство яиц в 47-ом регионе могут снизить на 2,5% - до 3,4 млрд штук. Об этом заявил председатель зампред правительства Ленинградской области — председатель комитета по АПК Олег Малащенко в ходе конференции ТАСС.

Руководитель отметил, что указанное количество яиц составит 97,5% к прошлогодним уровням производства. Снижение будет плановым, уточнил Малащенко.

С января в сфере птицеводства региону удалось решить вопрос создания репродукторов I и II порядков. Регион может полностью обеспечить себя яйцом и не зависит от поставок племенного материала из Европы. Предприятия, связанные с птицеводством, проходят модернизацию.

Ранее мы сообщили о том, что промышленный центр протезирования откроют в Ленобласти в 2025 году.

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