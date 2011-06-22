Промышленный центр протезирования откроют в Ленобласти в 2025 году

Перед открытием специалисты создадут проект производства с учётом большого количества затрат и особенностей.

К середине 2025 года в Коммунаре (Ленобласть) откроется центр протезирования. Об этом заявил губернатор 47-ого региона Александр Дрозденко в своём Telegram-канале.

Как уточнили в пресс-службе областного правительства, перед открытием специалисты создадут проект производства с учётом большого количества затрат и особенностей.

Дрозденко побывал на предприятии ЦИТО в Москве, где с губернатором поделились существующими российскими разработками в области протезирования и информацией о необходимой реабилитации пациентов.

Ранее мы сообщили о том, что водный транспорт Ленобласти перевёз свыше 500 тыс. человек за сезон.

Фото: Telegram / Александр ДроZденко