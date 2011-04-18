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Водный транспорт Ленобласти перевёз свыше 500 тыс. человек за сезон
Сегодня, 13:58
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Водный транспорт Ленобласти перевёз свыше 500 тыс. человек за сезон

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Для круизных лайнеров в регионе были созданы новые пассажирские причалы.

За сезон навигации 2023 года водный транспорт Ленобласти перевёз более 500 тыс. пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Власти региона подчёркивают, что для расширения возможностей путешественников узнать Ленобласть, для круизных лайнеров были созданы новые пассажирские причалы.

Чтобы их стало еще больше и чтобы открыть новые возможности узнать Ленобласть, построены новые пассажирские причалы для ленинградцев и пассажиров круизных лайнеров.

правительство Ленобласти

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть стала лидером по производству чая и кофе в РФ.

Фото: Правительство Ленобласти

Теги: водный транспорт, ленинградская область
Категории: Лента новостей,

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