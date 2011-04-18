Водный транспорт Ленобласти перевёз свыше 500 тыс. человек за сезон

Для круизных лайнеров в регионе были созданы новые пассажирские причалы.

За сезон навигации 2023 года водный транспорт Ленобласти перевёз более 500 тыс. пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Власти региона подчёркивают, что для расширения возможностей путешественников узнать Ленобласть, для круизных лайнеров были созданы новые пассажирские причалы.

Чтобы их стало еще больше и чтобы открыть новые возможности узнать Ленобласть, построены новые пассажирские причалы для ленинградцев и пассажиров круизных лайнеров. правительство Ленобласти

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть стала лидером по производству чая и кофе в РФ.

Фото: Правительство Ленобласти