Водный транспорт Ленобласти перевёз свыше 500 тыс. человек за сезон

За сезон навигации 2023 года водный транспорт Ленобласти перевёз более 500 тыс. пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.
Власти региона подчёркивают, что для расширения возможностей путешественников узнать Ленобласть, для круизных лайнеров были созданы новые пассажирские причалы.
Чтобы их стало еще больше и чтобы открыть новые возможности узнать Ленобласть, построены новые пассажирские причалы для ленинградцев и пассажиров круизных лайнеров.
правительство Ленобласти
Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть стала лидером по производству чая и кофе в РФ.
Фото: Правительство Ленобласти
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