Ленобласть стала лидером по производству чая и кофе в РФ

Кроме того, в регионе растут темпы производства кондитерских изделий.

Ленобласть по-прежнему занимает лидирующую строчку в рейтинге производства чая и кофе среди регионов РФ. Об этом заявил зампред правительства Ленинградской области — председатель комитета по АПК Олег Малащенко в ходе конференции ТАСС.

По словам руководителя, до конца 20023 года регион намерен довести показатель фасовки чая до 63,5 тыс. т. Объём кофейной продукции за тот же период составит около 62,5 тыс. т.

Кроме того, Малащенко уточнил, что в Ленобласти растут темпы производства кондитерских изделий. В регионе расположено пять кондитерских фабрик, которые производят по 36000 т конфет.

Ранее мы сообщили о том, что новую транспортную модель готовятся запустить в Ленобласти.

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