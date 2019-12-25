Новую транспортную модель готовятся запустить в Ленобласти

В правительстве региона отмечают активное развитие рынка газомоторного топлива.

Власти Ленобласти продолжают развивать транспортную реформу. Так, к 2025 году в регионе запустят 451 новый автобус, причём более 200 единиц этого вида транспорта будет работать на газу. Планами поделились на международной выставке "Транспорт России" в Москве, сообщила пресс-служба администрации региона.

Кроме того, будут созданы новые станции в Ям-Ижоре, Луге, Приозерске и Тихвине.

Также в правительстве Ленобласти отмечают активное развитие рынка газомоторного топлива. В период с 2020 по 2022 г.г. в регионе успели переоборудовать свыше 700 транспортных средств и приобрести 27 автобусов на газу.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти подвели итоги оздоровительной кампании 2023 года.

Фото: Piter.TV