В Ленобласти подвели итоги оздоровительной кампании 2023 года

В ходе мероприятия состоялась церемония награждения лучшего вожатого, лучшей программы и лучшего лагеря сезона.

Детский центр "Маяк" подвёл итоги летней оздоровительной кампании 2023 года в Ленобласти. В ходе мероприятия состоялась церемония награждения лучшего вожатого, лучшей программы и лучшего лагеря сезона.

Так, статус лучших вожатых-2023 достался Александре Ступаковой в номинации "Жизнь замечательного отряда", Дарье Лукашенко в номинации "Вожатская формула", Анастасии Узюковой и Ивану Дубинину в номинации "Наши дети - патриоты" и Алине Газизулиной в номинации "Спортивно-творческие достижения".

Автором лучшей программы организации детского отдыха признан центр "Маяк", а лучшим лагерем круглогодичного и сезонного пребывания стал центр "Россонь". Победителем среди лагерей дневного пребывания стал "Чудо-остров" Раздольской школы.

Ранее мы сообщили о том, что Всероссийский день самбо отметят в Гатчине.

Фото: Комитет по образованию Ленинградской области