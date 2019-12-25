Всероссийский день самбо отметят в Гатчине

Свои спортивные навыки продемонстрируют ребята 11-12 и 13-14 лет.

В четверг, 16 ноября, в Гатчине пройдёт Всероссийский день самбо при участии 150-ти юных спортсменов в десяти весовых и двух возрастных категориях. Об этом сообщила пресс-служба регионального комитета по спорту.

Мероприятие проходит с 2008 года: на этот раз оно состоится в физкультурно-оздоровительном комплексе "Арена".

Свои спортивные навыки продемонстрируют ребята 11-12 и 13-14 лет. Призы ждут не только победителя, но и самого юного участника, а также исполнителя наиболее эффектного боевого приёма, а также тому, кто проиграл, но не сдавался до последнего момента.

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Фото: комитет по спорту Ленинградской области