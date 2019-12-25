"Снежный штаб" заработал в Ленобласти

Правительство региона обратилось с поручением к районным администрациям и коммунальщикам, которые должны подтвердить готовность к зимнему сезону 3359 человек и 1262 единиц техники.

В Ленинградской области готовятся к приближающейся зиме. Недавно в регионе заработал "Снежный штаб", созданный для контроля качества уборки снега. Об этом напоминает пресс-служба администрации региона.

Обращения жителей, связанные с уборкой снега, принимает паблик "Снежный штаб 47" во ВКонтакте. Также можно обратиться на горячую линию "Ленавтодора" по телефону 8 (812) 251-42-84.

Правительство Ленобласти обратилось с поручением к районным администрациям и коммунальщикам, которые должны подтвердить готовность к зимнему сезону 3359 человек и 1262 единиц техники. Телефоны дежурных служб местных администраций доступны ссылке. Автомобилистов просят быть внимательными во время движения.

Ранее мы сообщили о том, что в 2024 году в Ленобласти обновят более 100 общественных пространств.

Фото: Правительство Ленобласти