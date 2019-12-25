Губернатор Ленобласти заявил о закрытии двух центров "Мега"

Так глава региона заявил на своей странице в Instagram, отвечая на комментарии пользователей.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о решении закрыть торговые комплексы "Мега Парнас" и "Мега Дыбенко" после нескольких неполных дней работы.

Дрозденко сообщил в ответе на вопрос пользователя в Instagram, что под свою ответственность разрешил работать комплексам в красной зоне при условии соблюдения правил Роспотребнадзора. Проверка сегодня показала, что они нарушаются, добавил он.

Дрозденко о принятии решения о приостановке деятельности ТЦ на две недели.

Отметим, что правительстве Ленобласти, увидев первый выходной рабочий день крупных торговых центров, действительно намеревались приостановить их работу с 17 мая. В субботу, 16 мая, поступили сообщения об объявленной эвакуации в ТК и образовавшихся пробках.

Администрации торговых комплексов "Мега Дыбенко" и "Мега Парнас" официально объявили об открытии после карантина 15 мая. Губернатор региона Александр Дрозденко объявлял, что с 12 мая принято решение о максимально возможном снятии ограничений с предприятий торговли и сферы услуг.

Тогда сообщалось, что по рекомендациям местных органов власти в магазинах будет соблюдаться ряд дополнительных мер по обеспечению санитарных норм для посетителей и сотрудников центра. В частности, кинотеатры, кафе, рестораны, детские площадки и семейные комнаты останутся закрытыми. IKEA возобновит работу только в режиме пункта выдачи интернет-заказов. Покупатели будут обязаны носить маски и перчатки, а также соблюдать дистанцию в 1,5 метра.

Фото: Александр Дрозденко / ВКонтакте