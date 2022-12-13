"Лукойл" продает свой завод в Сицилии: мнение экспертов

Покупателем стала кипрская G.O.I. Energy, зарегистрированная в октябре 2022 года.

Компания "Лукойл" продает свой сицилийский нефтеперерабатывающий завод. Сумма сделки неизвестна, однако покупателя всё же назвали – им стала кипрская G.O.I. Energy, зарегистрированная в минувшем октябре. О этом сообщили эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Авторы поста подчеркнули, что сделка совпала по времени со слухами о том, что итальянское правительство в ближайшем будущем стремится к национализации НПЗ и передачи его в пользу США. Также они отметили, что работа G.O.I. Energyосуществляется за счёт кипрских офшоров, в бенефициарах у которых, вероятно, числятся СВР, ЦРУ и Моссад.

Телеграмеры считают, что после смены собственника завод продолжит брать "чёрное золото" у "Лукойла", но уже при посредничестве крупного сингапурского нефтетрейдера Trafigura. Сингапур не стал присоединяться к "потолку цен" по наставлению американцев, поэтому может беспроблемно покупать российскую нефть.

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Фото: Pxhere