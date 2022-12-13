В РФ усилят контроль за ценами на товары: мнение экспертов

За 2022 год наценки на социально значимые продовольственные товары в торговых сетях снизились с 22% до 5,5%.

Президент РФ Владимир Путин провёл встречу с руководителем ФАС Максимом Шаскольским. В ходе диалога глава государства обратил внимание на необходимость контроля за ценами на товары и недопустимость ценовых всплесков. Шаскольский подчеркнул, что ведомство придерживается этого курса. За 2022 год наценки на социально значимые продовольственные товары в торговых сетях снизились с 22% до 5,5%. Ситуацию прокомментировал Telegram-канал "Мейстер".

Эксперты добавили, что отечественные ритейлеры добровольно обязались поддерживать наценку на уровне 5% на хлеб, молоко, борщевой набор другие виды востребованных товаров. Также они заметили, что с начала СВО рынок был существенно дестабилизирован, что привело к росту цен, который, однако, часто был обусловлен личными интересами продавцов, а не издержками.

Власть, которая обозначила благосостояние граждан в качестве своего приоритета, это быстро заметила и поручила усилить контроль за ценообразованием. И ФАС, судя по всему, серьезно подошла к делу: кроме снижения наценок на продукты был остановлен рост цен на сотовую связь (тот же МТС неоправданно задрал тарифы на 20%), топливо и другие товары. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Pirer.TV