Эксперты оценили темпы строительства учебных заведений в РФ

За прошедший год в стране появилось 900 новых школ,300 "Кванториумов" и 13 тыс. "Точек роста".

За 2022 год по России было возведено 900 новых школ, а также создано 300 "Кванториумов" и 13 тыс. "Точек роста" для дополнительного образования школьников. Также продолжается возведение мастерских с современным оборудованием для колледжей страны. К развитию образовательных объектов подключились представители бизнеса – они вложили в эту сферу 1 млрд рублей. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на встрече с президентом Владимиром Путиным. Показатели рассмотрели на Telegram-канале "Мейстер".

Также в стране усилена подготовка педагогов, для которых создаются отдельные технопарки и спецпрограммы для повышения квалификации. Авторы поста уверены, что эти нововведения способствуют созданию комфортной учебной среды по всей стране.

Однако не менее важно то, что государство активно выправляет просевшую в 90-е нишу профессионального образования, подкрепляя ее центрами допобразования разного профиля (те же "Кванториумы" разделены на 14 перспективных направлений). Участие бизнеса в этих проектах сделает их более практичными, нацеленными на конкретный результат, а не просто общее развитие. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Piter.TV