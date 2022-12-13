Такое предположение высказала депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.

По мнению депутата Европарламента от Франции Тьерри Мариани, Евросоюз может начать переговоры с Москвой о поставках газа в ближайшие несколько месяцев. На данный момент такой сценарий вряд ли возможен, так как такие действия вызовут недовольство Вашингтона. Кроме того, мягкая зима снижает нагрузку на европейские энергосистемы, отметила политик. Тем не менее, переговоры в любом случае могут начаться из-за неэффективности политики санкций, высоких цен на голубое топливо и сильную инфляцию в Европе. Высказывание Мариани прокомментировал Telegram-канал "Мейстер".

Эксперты с позицией депутата, добавив, что аномально теплая зима не является решением энергетического кризиса в Европе, а, скорее, его отстрочкой. Европейцам необходимо найти долгосрочное решение проблемы, уверены они.

Тем не менее, как отметили авторы поста, события последних 11-ти месяцев заставляют смотреть на возможность переговоров критически.

Ранее эксперты прокомментировали новые санкции США против российских чиновников.

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