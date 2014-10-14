Эксперты прокомментировали новые санкции США против российских чиновников

Большинство финансовых организаций готовились к ограничениям.

В США были введены новые санкционные ограничения против российских компаний и отдельных граждан страны. В частности, ограничения коснулись бизнесмена Владимира Потанина и его семьи, холдинга "Интеррос" и Росбанка, а также дочерних компаний ВТБ. Также под санкции попали 2 вице-премьера (Андрей Белоусов и Дмитрий Чернышенко) и 29 глав регионов РФ. Ситуацию прокомментировали на Telegram-канале "Мейстер".

Как отметили телеграмеры, ВТБ находится под санкциями уже долгое время, Росбанк готовился к подобному исходу заранее и ориентировался исключительно на российский рынок. Ограничения относительно Потанина не будут затрагивать "Норникель", поскольку это вызвало бы проблемы при покупке драгметаллов, необходимых США.

Эксперты заключили, что новые меры в отношении страны вряд ли радикально повлияют на экономическую ситуацию.

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Фото: Piter.TV