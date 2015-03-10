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В РФ появилась новая инвестиционная платформа: мнение экспертов
Сегодня, 15:20
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В РФ появилась новая инвестиционная платформа: мнение экспертов

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Проект призван обеспечить бизнес длинными дешевыми кредитами в ключевых отраслях.

В РФ появилась кластерная инвестиционная платформа для обеспечения бизнеса дешевыми кредитами в ключевых отраслях. Авторы Telegram-канала "Мейстер" назвали инициативу одним из важнейших событий 2022 года в экономической сфере.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, за счёт платформы индивидуальные предприниматели будут обеспечены длинными и дешёвыми кредитами на проекты стоимостью до 100 млрд рублей.

Авторы поста добавили, что льготная процентаная ставка составляет 5,2%. Таким образом, она ниже ключевой ставки ЦБ и обладает потенциалом для ещё большего уменьшения. 

Ранее эксперты рассказали о деятельности фонда "Круг добра".

Фото: Pxhere

Теги: мейстер, экономика
Категории: Лента новостей, Новости России,

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