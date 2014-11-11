Эксперты рассказали о деятельности фонда "Круг добра"

Остаток на счетах организации, созданной для оплаты лечения тяжёлых детских заболеваний, к концу 2022 года превысит 80 млрд рублей.

В ходе заседание совета по стратегическому развитию с участием президента РФ поступило предложение расширить список заболеваний, лечение которых оплачивает фонд "Круг добра" для поддержки детей с тяжёлыми патологиями. Об этом сообщил Telegram-канал "Мейстер".



На данный момента в списке числятся 59 болезней. По прогнозам, к концу 2022 года остаток на счетах превысит 80 млрд рублей. Помимо расширения перечня болезней, планируется выключить в деятельность фонда дополнительные виды и объемы реабилитации, в том числе – затратные.

Телеграмеры напомнили, что фонд "Круг добра" был создан в 2021 году. Также они отметили, что на данный момент у страны есть достаточно средств для закрытия проблемы с оплатой лечения детских тяжелых заболеваний, однако для этого необходимо наладить точность администрирования.

Также эксперты напомнили о других мерах социальной поддержки – в том числе, продление программы льготной и расширение семейной ипотеки.

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