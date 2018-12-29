В Иране рассматривают возможность совместного производства автомобилей с РФ: мнение экспертов

Восточная страна выработала способы собственного производства запчастей и комплектующих после долгих лет санкций.

Посол Ирана сообщил, что страна рассматривает возможность совместного с РФ производства автомобилей. Об этом сообщил Telegram-канал "Мейстер".

Авторы поста выразили надежду, что инициатива перерастёт в реальный проект, который поможет экономике обоих стран в условиях санкций. Поскольку иранский автопром последние 40 лет развивается в условиях технологической блокады, российские специалисты смогут получить опыт самостоятельного производства многих запчастей и комплектующих.

Помимо прочего, это и расширение рынка сбыта – а он в странах ЕАЭС+Иран даже без учета других дружественных стран, потенциально способных покупать отечественную технику составляет 270 миллионов человек. эксперты Telegram-канала "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали предложение Минцифры об оборотных штрафах компаниям за утечку персональных данных.

Фото: Piter.TV