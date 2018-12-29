В Иране рассматривают возможность совместного производства автомобилей с РФ: мнение экспертов

Посол Ирана сообщил, что страна рассматривает возможность совместного с РФ производства автомобилей. Об этом сообщил Telegram-канал "Мейстер".
Авторы поста выразили надежду, что инициатива перерастёт в реальный проект, который поможет экономике обоих стран в условиях санкций. Поскольку иранский автопром последние 40 лет развивается в условиях технологической блокады, российские специалисты смогут получить опыт самостоятельного производства многих запчастей и комплектующих.
Помимо прочего, это и расширение рынка сбыта – а он в странах ЕАЭС+Иран даже без учета других дружественных стран, потенциально способных покупать отечественную технику составляет 270 миллионов человек.
эксперты Telegram-канала "Мейстер"
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Фото: Piter.TV
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