Эксперты прокомментировали предложение Минцифры об оборотных штрафах компаниям за утечку персональных данных

Организации, которые были пойманы на подобном правонарушении, должны будут выплатить 3% процента от оборота.

Минцифры РФ предложило наказание для компаний за утечку персональных данных. В случае доказательства нарушения, организациям могут назначить оборотный штрафа в размере до 3% от оборота. Об этом сообщил Telgram-канал "Мейстер".

Телеграмеры отметили, что такая мера довольно сурова, но оправдана, учитывая, что утечки ПД приобрели характер настоящего бедствия. В этих условиях предприятиям необходимо будет уделить большее внимание надежным средствам кибербезопасности.

Также эксперты отметили, что взлом соответствующих баз проходит по разным причинам: не только с целью перепродать их, но и по политическим мотивам.

Ранее эксперты прокомментировали прогноз Мишустина по уровню спада экономики РФ.

Фото: Piter.TV