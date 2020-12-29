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Лукашенко во время посещения храма призвал белорусов к единству

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Он пригрозил согражданам потерей всего, что у них есть.

Александр Лукашенко вновь обратился к белорусам. Он сделал это во время визита в храм Воздвижения Креста Господня в Минске.

Политик пригрозил согражданам потерей всего, что у них есть.

Мы снова вернемся к тому, как жили предыдущие поколения. После 1917-го, после Октябрьской революции, до нее

Александр Лукашенко.

Также Лукашенко призвал белорусов "взять в руки голову и задуматься о нашем будущем".

Ранее мы сообщали о том, что Лукашенко назвал Путина своим другом.

Видео: YouTube / CTVBY

Теги: александр лукашенко, белоруссия
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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