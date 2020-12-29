Лукашенко во время посещения храма призвал белорусов к единству

Александр Лукашенко вновь обратился к белорусам. Он сделал это во время визита в храм Воздвижения Креста Господня в Минске.
Политик пригрозил согражданам потерей всего, что у них есть.
Мы снова вернемся к тому, как жили предыдущие поколения. После 1917-го, после Октябрьской революции, до нее
Александр Лукашенко.
Также Лукашенко призвал белорусов "взять в руки голову и задуматься о нашем будущем".
Ранее мы сообщали о том, что Лукашенко назвал Путина своим другом.
Видео: YouTube / CTVBY
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