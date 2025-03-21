"Лос-Анджелес" одолел "Чикаго", Гавриков отметился передачей

"Лос-Анджелес" обыграл "Чикаго" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Юнайтед-центр" в Чикаго.
Защитник "Лос-Анджелеса" Владислав Гавриков помог своей команде добиться победы. Россиянин отметился голевой передачей на Алекса Тюркотта, забросившего вторую шайбу в ворота хозяев.
В нынешнем сезоне НХЛ Владислав Гавриков провел 67 матчей и набрал 25 (4+21) очков.
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Видео: YouTube / SPORTSNET
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