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"Лос-Анджелес" одолел "Чикаго", Гавриков отметился передачей

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На счету защитника 25 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Лос-Анджелес" обыграл "Чикаго" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Юнайтед-центр" в Чикаго.

Защитник "Лос-Анджелеса" Владислав Гавриков помог своей команде добиться победы. Россиянин отметился голевой передачей на Алекса Тюркотта, забросившего вторую шайбу в ворота хозяев.

В нынешнем сезоне НХЛ Владислав Гавриков провел 67 матчей и набрал 25 (4+21) очков.

Ранее мы сообщали, что хет-трик Дорофеева принес "Вегасу" победу над "Бостоном".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: владислав гавриков, национальная хоккейная лига, хк лос-анджелес кингз, хк чикаго блэкхокс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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