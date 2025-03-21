"Лос-Анджелес" одолел "Чикаго", Гавриков отметился передачей

На счету защитника 25 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Лос-Анджелес" обыграл "Чикаго" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Юнайтед-центр" в Чикаго.

Защитник "Лос-Анджелеса" Владислав Гавриков помог своей команде добиться победы. Россиянин отметился голевой передачей на Алекса Тюркотта, забросившего вторую шайбу в ворота хозяев.

В нынешнем сезоне НХЛ Владислав Гавриков провел 67 матчей и набрал 25 (4+21) очков.

Ранее мы сообщали, что хет-трик Дорофеева принес "Вегасу" победу над "Бостоном".

Видео: YouTube / SPORTSNET