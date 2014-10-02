Хет-трик Дорофеева принес "Вегасу" победу над "Бостоном"

Форвард был признан первой звездой матча.

"Вегас" одержал победу над "Чикаго" со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Ти-Мобайл Арене" в Парадайсе.

Нападающий "Вегаса" Павел Дорофеев был признан первой звездой матча. Россиянин забросил три шайбы в ворота гостей. Также в составе победителей отметился его соотечественник Иван Барбашев.

В нынешнем сезоне НХЛ Павел Дорофеев провел 68 матчей и набрал 46 (30+16) очков.

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Видео: YouTube / SPORTSNET