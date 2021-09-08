Дубль Сергачева помог "Юте" обыграть "Баффало"

Защитник был признан третьей звездой матча.

"Юта" обыграла "Баффало" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Дельта-центр" в Солт-Лейк-Сити.

Защитник "Юты" Михаил Сергачев был признан третьей звездой матча. Россиянин забросил две шайбы в ворота гостей во втором и третьем периодах.

В нынешнем сезоне НХЛ Михаил Сергачев провел 64 матча и набрал 45 (13+32) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Панарина не помогла "Рейнджерс" уйти от поражения в игре с "Калгари".

Видео: YouTube / SPORTSNET