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Дубль Сергачева помог "Юте" обыграть "Баффало"

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Защитник был признан третьей звездой матча.

"Юта" обыграла "Баффало" со счетом  5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Дельта-центр" в Солт-Лейк-Сити.

Защитник "Юты" Михаил Сергачев был признан третьей звездой матча. Россиянин забросил две шайбы в ворота гостей во втором  и третьем периодах.

В нынешнем сезоне НХЛ Михаил Сергачев провел 64 матча и набрал 45 (13+32) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Панарина не помогла "Рейнджерс" уйти от поражения в игре с "Калгари".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: михаил сергачев, национальная хоккейная лига, хк баффало сейбрз, хк юта
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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