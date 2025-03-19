Шайба Панарина не помогла "Рейнджерс" уйти от поражения в игре с "Калгари"

На счету хоккеиста 73 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Рейнджерс" уступили "Калгари" со счетом 1:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин стал автором единственной шайбы в ворота гостей. Россиянин пробил вратаря "Калгари" в начале первого периода.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 67 матчей и набрал 73 (30+43) очка.

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Видео: YouTube / SPORTSNET