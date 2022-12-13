"Лос-Анджелес" обыграл "Ванкувер", Гавриков отметился заброшенной шайбой

Россиянин был признан второй звездой матча.

"Лос-Анджелес" одержал победу над "Ванкувером" со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Стейплз-центр" в Лос-Анджелесе.

Нападающий "Лос-Анджелеса" Владислав Гавриков был признан второй звездой матча. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота гостей в третьем периоде.

В нынешнем сезоне НХЛ Владислав Гавриков провел 71 матч, забросил шесть шайб и отдал 13 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что дебютная шайба Афанасьева помогла "Нэшвиллу" обыграть "Калгари".

Видео: YouTube / SPORTSNET