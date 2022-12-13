Дебютная шайба Афанасьева помогла "Нэшвиллу" обыграть "Калгари"

Россиянин открыл счет на 6-й минуте встречи.

"Нэшвилл" обыграл "Калгари" в серии буллитов со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Скоушабэнк Саддлдоум" в Калгари.

Форвард "Нэшвилла" Егор Афанасьев помог своей команде добиться успеха. Россиянин открыл счет на 6-й минуте встречи. В серии буллитов "Нэшвилл" реализовал два броска. Хоккеисты "Калгари" смогли забить только один раз.

В нынешнем сезоне НХЛ Егор Афанасьев провел 17 матчей и забросил одну шайбу.

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Видео: YouTube / SPORTSNET