"Вашингтон" без Овечкина обыграл "Айлендерс" и прервал шестиматчевую серию поражений

Игра закончилась со счетом 5:2.

Хоккеисты из столичного американского клуба "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра завершилась с екзультатом 5:2 (3:0, 0:0, 2:2) в пользу хозяев ледовой площадки. В составе команды победителей шайбы в ворота оппонентов забросили на 1 и 59, 2, 14, 56 минутах спортсмены Дилан Строум (оформил дубль), Расмус Сандин, Крэйг Смит и Том Уилсон. От "Айлендерс" отличились голами на 55 и 57 минутах встречи Хадсон Фэшинг и Кейси Сизикас.



Напомним, что российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов запомнился зрителям одним блокшотом, хоккеист очков не набрал. Его соотечественник, зщитник "Кэпиталз" Александр Алексеев провел два силовых приема, а также заблокировал три броска противника. Форвард и капитан "столичных" Александр Овечкин пропустил данный матч из-за травмы верхней части тела. Голкипер из "Айлендерс" Илья Сорокин отразил 20 бросков из 23 по вортам команды. В настоящее время "Кэпиталз" одержали первую победу в чемпионате после шести поражений подряд. По итогам 81 игры "Айлендерс" расположились на восьмом месте в рейтинге Восточной конференции. Клуб имеет в своем активе 91 очко.

"Рейнджерс" в серии буллитов проиграли "Баффало", Панарин забросил две шайбы.

Фото и видео: YouTube / SPORTNET