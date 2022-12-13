"Рейнджерс" в серии буллитов проиграли "Баффало", Панарин забросил две шайбы

Игра закончилась со счетом 2:3.

"Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги" в серии буллитов уступили команде "Баффало". Результат ледовой встречи, которая состоялась на территории арены Нью-Йорка, завершилась с результатом 2:3. В основное время матча голы оппонентам в ворота забил Артемий Панарин. Нападающий из России запомнился зрителям дублем. "Сэйбрз" ответили точными бросками спортсменов Джона-Джейсона Петерки и Кейси Миттельштадта. Победный буллит реализовал Миттельштадт. При этом форвард хозяев поля Артемий Панарин свой бросок не забил, а его соотечественник Владимир Тарасенко буллит реализовал.

По итогам данного матча НХЛ, команда "Рейнджерс" со 107 очками занимают пятое место рейтинге в Восточной конференции, а "Баффало" с 87 очками находятся на 10-й строчке турнирного списка. В матче российский глкипер Игорь Шестеркин отразил 36 бросков по воротам. Артемий Панарин преодолел отметку в получении 90 очков за сезон. Теперь в активе форварда записано 28 голов и 63 результативные передачи в 81 проведенном матче.

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Фото и видео: YouTube / SPORTNET