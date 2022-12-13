Две передачи Ничушкина помогли "Колорадо" обыграть "Анахайм" в матче НХЛ

Игра закончилась со счетом 5:4.

Клуб "Колорадо Эвеланш" в овертайме обыграл "Анахайм Дакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра завершилась с результатом 5:4 (1:0, 1:2, 2:2, 1:0). В составе клуба победителей на 11, 34 и 53, 56 и 65 минутах ледовой встречи отличились спорстмены Джей Ти Комфер, Микко Рантанен (оформил дубль) и Натан Маккиннон (реализовал). У оппонентов шайбы в ворота соперников забросили на 36 и 46, 39 и 48 минутах Фрэнк Ватрано (провел дубль), Адам Хенрик и Бретт Лисон. Российский нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин запомнился зрителям двумя результативными передачами.

В настоящее время "Колорадо" (с 104 очками по итогам 79 проведенных матчей в текущем сезоне НХЛ) лидирует в рейтинге Центрального дивизиона. Команда уже обеспечила себе выход в плей-офф. "Анахайм" с 58 очками после 80 проведенных игр) идет на последнем, восьмом месте в таблице Тихоокеанского дивизиона. "Дакс" потерпели свое 11-е ппо счету поражение подряд.

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Фото и видео: YouTube / SPORTNET