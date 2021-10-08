"Локомотив" разгромил "Северсталь" в матче регулярного чемпионата КХЛ

Игра закончилась со счетом 5:1.

"Локомотив" разгромил "Северсталь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Ярославские спортсмены провели выездную игру в Череповце. Встреча завершилась с результатом 5:1. Единственную шайбу в ворота противников со стороны хозяев ледовой арены забил на 12 минуте нападающий Давид Думбадзе.

Со стороны гостей в матче отличились на 8, 9, 21, 26 и 59 минутах спортсмены Егор Аверин, Максим Шалунов, Рид Буше, Денис Алексеев и Артур Каюмов. Для форварда "Локомотива" Павла Красковского его результативная передача для сокомандника Аверина стала сотой в рамках турнира КХЛ.

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Фото: Вконтакте / Хоккейный клуб "Локомотив"

Видео: Twitter / @khl