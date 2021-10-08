"Металлург" победил "Ак Барс" в КХЛ

Магнитогорцы продлили свою победную серию до 12 игр.

"Металлург" победил "Ак Барс" в Казани и продлил победную серию до 12 игр. Встреча между командой из Магнитогорска и татарскими представителями в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги состоялась вечером 7 октября. Результатом игры стал счет 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) в пользу гостей.

Со стороны клуба победителей на 30, 35 и 60 минутах заброшенными в ворота шайбами отметились спортсмены Брендэн Лайпсик, Анатолий Никонцев и Денис Зернов. Со стороны "Ак Барса" единственную шайбу на 20 минуте забросил Дмитрий Кагарлицкий.

Напомним, что казанские защитники Даниил Журавлев и Роман Рукавишников провели в четверг по сотому матчу каждый за свой клуб.

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Фото и видео: Вконтакте / Хоккейный клуб "Металлург" Магнитогорск

