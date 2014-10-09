Минское "Динамо" обыграло "Нефтехимик" в КХЛ во второй раз

Игра завершилась со счетом 3:4.

Минское "Динамо" обыграло "Нефтехимик" и одержало пятую победу подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Встреча для клуба состоялась на территории ледовой арены в городе Нижнекамск. Результат игры составил 4:3 (2:1, 1:1, 0:1, 1:0). Победитель определился в овертайме.

В составе гостей матча заброшенными в ворота шайбами отметились на 3, 11, 40 и 64 минутах спортсмены Илья Усов, Илья Шинкевич, Владимир Алистров и Марио Кемпе. Со стороны хозяев арены отличились на 19, 34 и 41 минутах Егор Попов, Лукаш Клок и Марат Хайруллин.

Напомним, что белорусская команда второй раз обыграл на льду "Нефтехимик" в в текущем сезоне КХЛ. Ранее 29 сентября "Динамо" в Минске одержало победу над нижнекамской командой со счетом 3:1. Сейчас минские представители занимают пятое место в рейтинге Западной конференции. Иностранцы одержали пятую победу подряд. "Нефтехимик" проиграл в четвертый раз и расположился на шестой позиции таблицы.

"Трактор" обыграл "Амур" в матче КХЛ.

Фото и видео: Вконтакте / ХК Динамо-Минск | HC Dinamo-Minsk

