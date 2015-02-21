"Трактор" обыграл "Амур" в матче КХЛ

Игра закончилась со счетом 2:0.

Челябинский "Трактор" на выезде обыграл "Амур" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч состоялся на ледовой арене в Хабаровске. Игра завершилась результатом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).

На 18 и 46 минутах матча шайбы в ворота противников забили спортсмены Лукаш Седлак и Никита Тертышный. Голкипер "Трактора" из Чехии Роман Вилл впервые в текущем сезоне сохранил свои ворота в неприкосновенности. Он выступил "на ноль", отразив 51 бросок со стороны оппонентов.

Напомним, что следующая игра для представителей Челябинска вновь состоится против "Амура". Матч запланирован на 9 октября.

"Авангард" проиграл "Барысу" в матче КХЛ.

Фото и видео: Вконтакте / Хоккейный клуб "Трактор"

