"Авангард" проиграл "Барысу" в матче КХЛ

Игра завершилась со счетом 1:0.

"Авангард" из Омска проиграл казахстанскому "Барысу" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась в Нур-Султане вечером 6 октября. Она завершилась с результатом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). Единственной забитой в ворота соперников шайбой может похвастаться Никита Михайлис. Спортсмен реализовал гол на 55 минуте.

Вратарь хозяев Йони Ортио отразил 28 бросков противников и провел свой первый матч на ноль в текущем сезоне КХЛ. Для россиян из "Авангарда" данное поражение стало третьим по счету. В следующий раз омичи выйдут на домашнюю ледовую арену 9 октября против московского "Спартака". А "Барыс" 8 октября сыграет дома со СКА из Петербурга.

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