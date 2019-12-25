ЦСКА обыграл "Динамо" в матче КХЛ

Игра закончилась со счетом 3:0.

ЦСКА обыграл "Динамо" в матче Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась на столичной "ВТБ-Арене". Посмотреть на противостояние пришли 2 954 зрителей. Встреча между москвичами завершилась с результатом 3:0. В составе клуба победителей заброшенными шайбами отметились на ледовой арене на 31, 50 и 58 минутах спортсмены Максим Соркин, Павел Карнаухов и Джон Гилмор.

Для форварда красно-синих Антона Слепышева матч стал 400-й в рамках лиги. Также стоит уточнить, что армейцы победили "Динамо" впервые с 18 октября 2020 года. Тогда итог матча был 2:1. За счет текущей победу ЦСКА прервал серию из двух поражений. Команда находится на четвертом месте в рейтинге Западной конференции с 29 очками после 15 проведенных игр.

В это же время "Динамо" потерпело второе поражение подряд. Клуб находится на второй строчке с 22 очками в своем активе. Уже 9 октября хоккеисты выступят против череповецкой "Северстали". А ЦСКА на выезде сыграет против "Куньлунь Ред Стар" из Пекина.

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Фото: Вконтакте / КХЛ