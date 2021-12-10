"Локомотив" проиграл "Марселю" и завершил выступление в еврокубках

Игра закончилась со счетом 0:1.

Российский столичный футбольный клуб "Локомотив" проиграл французскому "Марселю", после чего завершил свое выступление в европейских кубках. В гостях москвичи сыграли в рамках шестого тура группового этапа в Лиге Европы. Встреча завершилась с результатом 0:1 в пользу хозяев арены.

Единственный гол на 35-й минуте забил нападающий из Франции Аркадиуш Милик. За 10 минут до конца основного времени красную карточку получил марсельский полузащитник Валентин Ронжье.

Напомним, что таким образом "Локомотив" занял последнее место в группе турнира. Клуб завершил борьбу в еврокубках. Лидерство в группе получила команда "Галатасарай", которая сыграет в 1/8 финала Лиги Европы. "Лацио" расположился на втором месте. Известно, что спортсмены из Рима выступят в 1/16 финала турнира. "Марсель" расположился на третьей строчке списка, поэтому продолжит борьбу в плей-офф Лиги конференций.

"Спартак" обыграл "Легию" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

Фото и видео: YouTube / ФК "Локомотив" Москва