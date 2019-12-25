"Локомотив" отказался от трансфера Кокорина

Ему хотели предложить контракт по схеме "2+1" с зарплатой в 2 миллиона евро в год.

Как сообщает издание "Спорт-Экспресс", "Локомотив" не будет претендовать на форварда "Зенита" Александра Кокорина, выступающего на правах аренды в "Сочи".

В нынешних финансовых условиях, вызванных эпидемией коронавируса, руководство клуба из Москвы посчитало нецелесообразным думать о трансфере игрока. Клуб сделает ставку на собственных воспитанников.

Отметим, что в "Локомотиве" хотели предложить Александру Кокорину контракт по схеме "2+1" с зарплатой в 2 миллиона евро в год.

Напомним, в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Кокорин провел четыре матча и забил три гола. По итогам марта форвард помог "Сочи" выбраться из зоны вылета и был признан лучшим футболистом месяца. Его контракт с "Зенитом" истекает в конце июня 2020 года.

Ранее футбольный агент Алексей Сафонов назвал Александра Кокорина лучшим нападающим РПЛ.

Фото: VK / @pfcsochi