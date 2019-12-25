Футбольный агент назвал Кокорина лучшим форвардом РПЛ

По его словам, он заслуживает приглашения в итальянские топ-клубы.

Футбольный агент Алексей Сафонов в интервью телеканалу Russia Today рассказал, кого считает лучшим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ).

На мой взгляд, Александр Кокорин – самый сильный российский нападающий. Не удивился бы, если бы его позвали в тот же "Милан" или "Ювентус". Он физически силен, хорошо играет головой. Кроме того, за последний год Кокорин стал умнее, повзрослел. Алексей Сафонов, футбольный агент

Напомним, в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Кокорин провел четыре матча и забил три гола. По итогам марта форвард помог "Сочи" выбраться из зоны вылета и был признан лучшим футболистом месяца. Кокорин играет в "Сочи" на правах аренды. Его контракт с "Зенитом" истекает в конце июня 2020 года.

Ранее мы писали, что "Зенит" предложит Александру Кокорину новый контракт.

Фото: VK / @pfcsochi