"Локомотив" и "Динамо" проведут товарищеский матч перед возобновлением сезона РПЛ

Оба клуба уже играли друг против друга в чемпионате России.

По информации Telegram-канала Sport_Inside, "Локомотив" и "Динамо" договорились провести товарищескую игру перед возобновлением нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

Руководители московских клубов хотят провести этот матч в ближайшее воскресенье, 7 июня. Он должен состояться в Черкизово и пройти без зрителей. Источник не уточнил, на каком стадионе планируют сыграть клубы – "РЖД Арена", где проводит домашние матчи "Локомотив", или "Сапсан Арена", где выступает их молодежная команда.

Отметим, что команды уже играли друг против друга в рамках РПЛ. В матче первого круга "Локомотив" выиграл в гостях со счетом 2:1, во втором круге "Динамо" взяло реванш с тем же счетом.

Напомним, 15 мая по итогам заседания исполкома РФС было принято решение возобновить чемпионат России по футболу, прерванный из-за эпидемии коронавируса. На момент паузы в турнирной таблице лидирует "Зенит", набравший 50 очков после 22 туров. "Локомотив" делит второе место с "Краснодаром" и отстает от лидера на девять баллов. "Динамо" находится на шестой позиции - 30 очков.

Ранее мы писали, что РПЛ опубликовала календарь оставшихся матчей сезона.

Фото: fclm.ru