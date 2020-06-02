РПЛ опубликовала календарь оставшихся матчей сезона

Последний тур будет сыгран 22 июля.

Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) опубликовала на официальном сайте турнира календарь оставшихся матчей сезона, прерванного из-за эпидемии коронавируса.

Чемпионат России возобновится 19 июня в Самаре матчем "Крылья Советов" - "Ахмат" в 18:00 по московскому времени. Центральная встреча 23 тура между ЦСКА и "Зенитом" пройдет 20 июня в Москве и начнется в 19:00.

Начиная с 25 тура, команды будут играть по два матча в неделю. Заключительные игры сезона пройдут 22 июля. Весь календарь можно посмотреть на официальном сайте РПЛ.

Также в РПЛ подтвердили первоначальные даты проведения матчей Кубка России. Вынесенный матч четвертьфинала между "Шинником" и "Уралом" пройдет в период с 23 по 25 июня. Полуфинальные игры назначены на 18 и 19 июня, финал турнира – на 25 июня.

Ранее вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что сезон РПЛ возобновится 19 июня.

Видео: YouTube / Тинькофф Российская Премьер-Лига