Чернышенко заявил, что сезон РПЛ возобновится 19 июня

Также стало известно, что ведется работа по показу матчей на бесплатных каналах.

Вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что 19 июня возобновится нынешний сезон Российской премьер-лиги (РПЛ), прерванного из-за коронавируса. Об этом сообщило агенство ТАСС

Чернышенко отметил, что в России всегда было особое внимание к футболу и, прежде всего, к национальному чемпионату. Также вице-премьер в разговоре с журналистами затронул тему показа оставшихся игр чемпионата на общедоступных телеканалах.

Поскольку присутствие болельщиков на трибунах будет ограничено, мы договариваемся о том, чтобы больше матчей можно было видеть на бесплатных федеральных каналах. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер Правительства РФ

Болельщики, которые смогут попасть на стадионы, обязаны носить маски и перчатки в целях соблюдения мер безопасности. Об этом в интервью ТАСС заявил министр спорта РФ Олег Матыцин. Отметим, что трибуны могут быть заполнены максимум на 10% от общей вместимости.

Напомним, 15 мая по итогам заседания исполкома РФС было принято решение возобновить чемпионат России по футболу, прерванный из-за эпидемии коронавируса. На момент паузы в турнирной таблице лидирует "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров.

Ранее гендиректор "Зенита" Александр Медведев рассказал, как в клубе распределят билеты на оставшиеся матчи РПЛ.

Видео: YouTube / КХЛ