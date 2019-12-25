Гендиректор "Зенита" рассказал, как в клубе распределят билеты на матчи РПЛ

Болельщикам разрешат посетить оставшиеся игры сезона.

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев в интервью агентству ТАСС прокомментировал решение Роспотребнадзора доиграть нынешний сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) с болельщикам на трибунах. Стадионы разрешат заполнить максимум на 10 процентов.

Если отсчитывать от нашей полной вместимости, получается около 6,5 тысяч зрителей. Каким образом будут распределены билеты между болельщиками? Мы эту новость получили недавно, поэтому будем готовиться, чтобы все прошло по справедливости. Александр Медведев, гендиректор "Зенита"

Напомним, 15 мая по итогам заседания исполкома РФС было принято решение возобновить чемпионат России по футболу, прерванный из-за эпидемии коронавируса. На момент паузы в турнирной таблице лидирует "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров. Сезон официально возобновится 21 июня.

Ранее гендиректор "Зенита" Александр Медведев выступил против возобновления сезона РПЛ со зрителями.

Фото: fc-zenit.ru