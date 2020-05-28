Гендиректор "Зенита" выступил против возобновления сезона РПЛ со зрителями

По его словам, это приведет к риску новой волны заражения коронавирусом.

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев в интервью порталу NEWS.ru поделился мнением о возможности возобновить сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) со зрителями на трибунах.

Он считает, что несмотря на "положительные тенденции" касательно спада количества зараженных коронавирусом людей, не надо "совершать необдуманных поступков". По словам Медведева, это может привести к риску второй волны заражения.

Нам надо закрепиться сначала на этом плацдарме, а затем уже двигаться дальше. Играть без зрителей или не играть вообще? Ответ на вопрос очевиден — играть без зрителей! Александр Медведев, гендиректор "Зенита"

Напомним, 15 мая по итогам заседания исполкома РФС было принято решение возобновить чемпионат России по футболу, прерванный из-за эпидемии коронавируса. На момент паузы в турнирной таблице лидирует "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров. Сезон официально возобновится 21 июня.

Ранее стало известно, что сезон РПЛ могут возобновить со зрителями на трибунах.

Видео: YouTube / Zenit Football Club