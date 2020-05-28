Роспотребнадзор согласовал с РПЛ возможность доиграть сезон с болельщиками

Для зрителей могут открыть доступ в VIP-ложи.

Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) обсудило с Роспотребнадзором возможность провести оставшиеся матчи национального чемпионата со зрителями. Об этом сообщил журналист Василий Конов со ссылкой на Telegram-канал "Москва сегодня".

Сообщается, что трибуны разрешат заполнить максимум на 10 процентов. По мнению Конова, речь идет о VIP-ложах, поскольку на которых можно будет обеспечить безопасность здоровья людей.

Напомним, 15 мая по итогам заседания исполкома РФС было принято решение возобновить чемпионат России по футболу, прерванный из-за эпидемии коронавируса. На момент паузы в турнирной таблице лидирует "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров. Сезон официально возобновится 21 июня.

Ранее гендиректор "Зенита" Александр Медведев выступил против возобновления сезона РПЛ со зрителями.

Видео: YouTube / Тинькофф Российская Премьер-Лига