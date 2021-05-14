"Ливерпуль" обыграл "Манчестер Юнайтед" в перенесенном матче чемпионата Англии

Игра завершилась со счетом 4:2.

"Ливерпуль" обыграл "Манчестер Юнайтед" в перенесенном матче 34-го тура чемпионата Англии. Футболисты обыграли соперников с результатом 4:2. В составе клуба-победителя отметились на 34, 45+3 и 47, 90 минутах Диогу Жота, Роберто Фирмино и Мохаммед Салах. У поигравших забили мячи в ворота на 10 и 68 минутах встречи Бруну Фернандеш и Маркус Рэшфорд.

Напомним, что команды должны были встретиться в Манчестере 2 мая. Однако игру перенесли. За несколько часов до начала игры болельщики "Манчестер Юнайтед" ворвались на стадион "Олд Траффорд". Там они устроили акцию протеста против семьи Глейзер, являющихся владельцами клуба. В этот раз футбольные фанаты также протестовали, но команды все же смогли попасть на стадион.

К настоящему времени "Ливерпуль" набрал 60 очков. Благодаря этому результату клуб поднялся на пятое место рейтинга АПЛ. "Манчестер Юнайтед" с 70 очками идет вторым в списке.

"Манчестер Юнайтед" разгромил "Рому" в первом матче полуфинала Лиги Европы.

Видео: YouTube / Liverpool FC