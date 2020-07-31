"Лента" пробрела сеть супермаркетов "Билла Россия"

Сумма сделки составила 215 миллионов евро.

Российский ритейлер "Лента купил сеть супермаркетов Billa Russia, вследствие чего этот бренд вскоре прекратит свое существование. Об этом сообщает пресс-служба "Ленты".

Сумма сделки составила 215 миллионов евро, что приблизительно составляет 19,5 миллиардов рублей.

Всего в сеть ритейлера будет интегрирован 161 супермаркет, включая работников и логистическую инфраструктуру. В конечном счете, после данной процедуры бренд Billa Russia GmbH будет ликвидирован.

Отметим, по состоянию на конец марта 2021 года, под управлением "Ленты" находилось 254 гипермаркета и 140 супермаркетов.

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